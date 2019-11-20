Общественный совет решает, какой будет жизнь в маленьких городах большого ЗАТО

В ЗАТО Александровск состоялось первое собрание Общественного совета. На повестке дня сразу несколько важных для муниципалитета вопросов.

В нормативных актах администрации ЗАТО Александровск утверждено положение об Общественном совете. В его составе 15 активных и инициативных граждан городов, входящих в состав муниципального образования. Совет называют опорой и связующим звеном между органами местного самоуправления и жителями. На первом же собрании избрали и председателя – им стала директор городского историко-краеведческого музея города Полярного Валентина Коськина. К новой должности Валентина Николаевна подошла ответственно, сразу обозначила вопросы, которые волнуют многих.

«Мы все знаем, что президент постоянно говорит о том, как важна деятельность НКО, но, к сожалению, пока не на том уровне находится эта работа, - отмечает Валентина Коськина, председатель Общественного совета ЗАТО Александровск. - Есть над чем работать: есть потенциал, есть потребность населения в работе общественных организаций. Надо будет поднимать этот вопрос, я думаю, это как раз в полномочиях Общественного совета».

Новый состав Общественного совета третьего созыва рассмотрел и проект фирменного логотипа большого ЗАТО. Для обозначения на муниципальных и региональных мероприятиях обычно использовались три герба основных городов в составе Александровска: Гаджиево, Снежногорска и Полярного. Объединить в одно целое их попробовал Павел Куткин.

«Давно пришло понимание, что свой символ нужен именно муниципалитету, как объединяющего людей, - отметил Павел Куткин, автор проекта логотипа ЗАТО Александровск. - Даже, используя сейчас три герба, это разъединяет нас, если оценивать образно. Новый логотип комфортный, его можно использовать на вещах, на сувенирках».

Возможно, в скором времени и символика Алекандровска станет легко узнаваемой среди десятков гербов городов Мурманской области.

А пока совет продолжает работать в направлении повышения благополучия жителей в различных сферах жизни.