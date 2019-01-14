Общественный транспорт обновляется и преображается

В прошлом году на маршруты общественного транспорта в Мурманске вышли 10 современных троллейбусов и 6 автобусов. Каждая машина оборудована по последнему слову техники, салоны оборудованы для перевозки маломобильных людей. Андрей Сысоев сегодня проверил, как проводится обновление парка АО «Электротранспорт».

На данном предприятии 113 троллейбусов и 115 автобусов. Большой парк машин требует не только постоянного обслуживания, но и обновления, ведь срок эксплуатации техники в среднем около 10 лет. В прошлом году в депо поступило 10 новых троллейбусов и 6 автобусов, оборудованных в соответствии с самыми современными требованиями.

-За последние четыре года АО «Электротранспорт» потратил на обновление подвижного состава 800 миллионов рублей, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Это огромная сумма, которая потребовалась для того, чтобы поддерживать высокое качество обслуживания пассажиров общественного транспорта в суровых арктических условиях.

Все новые автобусы и троллейбусы низкопольные, они удобны для перевозок маломобильных людей. С недавних пор в общественном транспорте стало возможным осуществить во время поездки и подзарядку телефонов. Новые троллейбусы имеют панорамные стекла, чтобы пассажиры могли любоваться городом, а стоимость современного электролайнера сегодня составляет 14 миллионов рублей.

- В новые машины соответствуют всем современным требованиям транспортной безопасности, - отметил Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт г. Мурманска». – В этих машинах есть кнопка «SOS», система позиционирования.

На этом обновление автопарка городского предприятия не заканчивается. В 2019 году на дороги столицы Заполярья выйдут ещё 10 троллейбусов и 6 автобусов. Также в скором времени изменится автобусный маршрут № 24, конечная остановка с Ленинградской улицы будет перенесена на улицу Карла Либнехта.