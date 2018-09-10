Общественный транспорт переходит на осеннее расписание

Уже сейчас в Мурманске движение транспорта стало гораздо активней, чем летом. Горожане вернулись из отпусков и снова торопятся по своим делам: кто на работу, кто на учёбу. Это сигнал для предприятия «Электротранспорт», что пора менять график движения общественного транспорта. И причина не только в том, что увеличивается пассажиропоток, но и в погоде. В холодные дни горожане должны меньше стоять на остановках.

С 11 сентября общественный транспорт столицы Заполярья будет работать в осеннем режиме: машин на рейсах станет больше, а интервалы движения сократятся.

- Дополнительно выйдут на маршруты 14 троллейбусов и 10 автобусов, - сообщил Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт». - Если это перевести в интервалы движения, то среднее сокращение интервалов движения троллейбусов составить три минуты, автобусов - на 2 минуты.