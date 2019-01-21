Общественный транспорт подстраивается под запросы мурманчан

Чтобы качество обслуживания пассажиров на общественном транспорте было лучше, а удобств для них больше, АО «Электротранспорт г. Мурманска» совершенствует свою работу. Остановки города оснащаются информационными табло, а с нового года введён новый единый проездной документ, который выгодно отличается от старого образца.

На остановочных комплексах города одно за одним появляются светящиеся табло, на которых в режиме онлайн выводится информация не только время подхода автобусов и троллейбусов, но и точка их движения в данный момент. Остановка на площади Пять Углов в (сторону севера) стала восьмой по счету в Мурманске, оснащенной подобной интерактивной новинкой. Чтобы капризы заполярной погоды не приносили северянам неудобств, разработан ряд дополнительных нововведений, где можно получить достоверную информацию о движении транспорта не выходя из дома.

- Для того чтобы мурманчанам было удобно в режиме реального времени видеть время подхода троллейбусов и автобусов к конкретной остановке помимо информтабло существует сервис «Удобный маршрут» и «Онлайн транспорт» на сайте «Электротранспорта», - сообщил Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт г. Мурманска». – Горожане даже дома в режиме реального времени могут спрогнозировать, когда тот или иной вид транспорта подойдёт на его остановку.

По словам специалистов АО «Электротранспорт г. Мурманска», в планах предприятия – обеспечивать остановочные комплексы города подобным оборудованием и в дальнейшем. Но есть в этой работе немало тонкостей, замедляющих реализацию проекта. «К сожалению, есть технические проблемы по подключению к сетям и определенные технические нюансы с заменой остановочных комплексов, - говорит Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт г. Мурманска». - В ближайшее время планируем установку информтабло около ТЦ «Детский мир» (в сторону юга)».

Ещё одно приятное известие для мурманчан – с 19 января в продажу поступил новый единый проездной билет на все автобусы и троллейбусы АО «Электротранспорт г. Мурманска». Важно, что на фоне возросшей с нового года стоимости проезда в общественном транспорте, цена нового проездного не только не выросла, а стала даже ниже прошлогодней.

- Можно сказать, что стоимость единого проездного билета ещё год назад была 1790 рублей, а сегодня аналог этого единого проездного, который даёт право проезда в автобусах и троллейбусах, 1600 рублей. Соответственно стоимость изменилась в меньшую сторону, - констатирует Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт г. Мурманска»

В планах предприятия избавить пассажиров от наличного расчёта за проезд. Если переговоры с банками пройдут успешно, то скоро оплатить поездку можно будет пластиковой картой.