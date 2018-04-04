Общественный транспорт с розетками для подзарядки гаджетов

Три новых автобуса и троллейбус пополнили парк техники главного городского перевозчика предприятия «Электротранспорт». Новые МАЗы имеют больше кресел и будут работать на маршруте Мурманск - Абрам-Мыс. А вот новенький троллейбус – первый в городе оснащён розетками для подзарядки гаджетов.

На предприятии «Электротранспорт» пополнение - из Беларуси пригнали новые автобусы. Эти МАЗы уже успели зарекомендовать себя как неплохой городской транспорт, но именно эти машины будут ходить по пригородному маршруту до Абрам-Мыса. Поэтому новая техника имеет несколько другую комплектацию: в салоне больше кресел, чтобы пассажирам было комфортнее во время продолжительном пути. По сравнению с салоном кабина водителя выглядит аскетично и необжитой, но это дело времени.

Как сообщил Сергей Козлов, водитель-наставник АО «Электротранспорт», стоит один автобус как немецкий премиальный внедорожник – около 8 миллионов рублей. И такая цена на общественный транспорт считается одной из самых низких. Ближайшие конкуренты, сделанные в России, дороже.

Обновления автопарка для любого перевозчика – задача стратегическая, ведь машины проходят в год, по меньшей мере, 70 тысяч километров, поэтому, как бы хорошо в депо не обслуживали технику, менять её всё равно приходится.

- Появление новых машин - это большая радость, в какой-то степени удача для нашего предприятия, - отмечает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - В конце марта мы получили три новых автобуса и новый троллейбус.

До конца года автопредприятие планирует закупить 9 новых троллейбусов. Некоторые из них даже будут оборудованы розетками для подзарядки мобильных гаджетов. Эта опция простая, но такого в Мурманске ещё нигде не было. Что же касается новых МАЗов, то они выйдут на маршрут уже на следующей неделе.