Общественный транспорт в режиме онлайн сообщает о своём прибытии на остановку

АО «Электротранспорт» продолжает заботиться о комфорте горожан. В настоящее время во всём город установили 9 информационных табло, которые с точностью до минуты показывают горожанам расписание движения автобусов.

Информационные табло с расписанием появились в Мурманске совсем недавно. Однако уже стали неотъемлемой часть жизни всех тех, кто регулярно пользуется городским транспортом. Совсем недавно установили устройство на остановке «Привокзальная площадь». На ней, как и на остальных остановках, с точностью до минуты отображается информация о месте, где находится желаемый автобус или троллейбус, маршрут следования и время прибытия к остановке. В планах у руководства «Электротранспорта» установить ещё 3 устройства до конца этого года.

Напоминаем, что на новом сайте компании перевозчика так же можно узнать полезную информацию о схемах маршрутов, времени прибытия и даже о оснащённости транспорта специфическим оборудованием.

«У нас на сейте есть интерактивная карта, на которой можно увидеть не только время прибытия на любую остановку, но можно увидеть и значок, который говорит о том, что транспортное средство предназначено для маломобильных групп населения - низкопольный троллейбус», - пояснил Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт».