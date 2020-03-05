Общежития в Санкт-Петербурге на карантине

Речь идёт об итальянском студенте Рикардо, который учится в медицинском университете имени Мечникова в Санкт-Петербурге, который приехал в страну из Милана 29 февраля.

2 марта он обратился за медицинской помощью.

Общежития вуза сейчас закрыты на карантин. Вместе с иностранцем госпитализировали ещё пять студентов.

Сергей Круглов, корреспондент «Арктик-ТВ», который сейчас работает в Петербурге, прокомментировал ситуацию.