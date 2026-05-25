Общие итоги больших уборок в городах Мурманской области после зимы подвели на оперативном совещании регионального правительства

В этих работах были задействованы тысячи рабочих и сотни единиц техники.

В Мурманской области к уборке муниципалитетов привлекли порядка 2,5 тысячи рабочих и 300 спецмашин. За неделю вывезено более 3 тысяч кубометров мусора. Ливневки во дворах очищены практически полностью, готовность водоотводов на дорогах составляет до 96 процентов.

Зинаида Середа, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «За отчётный период с 14 по 20 мая из 722 поставленных, а это 98 процентов, исполнено. Управляющие компании закрыли 593 задания из 723, выполнив план на 82 процента. Фактически все эти работы были выполнены».

Заместитель губернатора Надежда Аксенова поручила взять качество и сроки работ на жёсткий контроль.

Отдельно на оперативном совещании отметили результативность общегородских субботников, которые за апрель и май объединили более 12 тысяч северян, а на всероссийскую уборку вышли свыше 8 тысяч человек.

За вклад в чистоту городских пространств жители, подавшие заявки на портале «Наш Север», до 15 июня получат бесплатные саженцы цветов.

 

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
