Общими усилиями делаем жизнь в городе лучше

Члены Общественного совета Мурманска обсудили план по развитию города. На повестке – благоустройство города, работа нового Городского клуба старшего поколения и вопросы, касающиеся перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное ТВ.

Самые активные и инициативные горожане обсудили наиболее важные вопросы экономического и социального характера с представителями городской власти. Ведь именно во время открытого диалога проще всего наладить обратную связь и совместными усилиями добиваться положительных изменений в жизни областного центра и то, что уже было сделано, заслуга, в том числе, неравнодушных мурманчан.

«Мы всегда вместе, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Вместе готовились к столетию под лозунгом «Сказано, сделано!». Это то, что нам помогает работать и идти вперёд, потому что проще ничего не делать, критиковать и хаять, а вот тяжелее взять и сделать».

На февральском заседании глава администрации Андрей Сысоев рассказал об основных направлениях работы по развитию и благоустройству города в 2019-2021 годах. Например, уже в этом году начнётся реализация нескольких крупных проектов, среди которых реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» и строительство спорткомплекса на улице Капитана Орликовой. Также Мурманск в текущем году будет проводить большой объём дорожных работ. В 2019 году город включён в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги».

«Нам предстоит серьёзная и большая работа, я уверен, что после реализации федеральной программы городские дороги, которые и так неплохие, будут уже совсем другого качества», - заверил горожан Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Одной из главных тем встречи стало обсуждение работы нового социального проекта «Городской клуб старшего поколения», который создан для активных жителей Мурманска в возрасте от 55 лет. Несмотря на то, что многие пенсионеры в этом возрасте уже не работают, энергии и энтузиазма у них не занимать. Первые участники клуба уже начали посещать занятия по интересам - это не только совместные походы в бассейн и спортивный центр, но и повышение компьютерной грамотности, лекции по юриспруденции и налогообложению. Теперь взрослым детям стоит серьёзно опасаться того, что их пожилые родители станут гораздо меньше находиться дома и проводить время с внуками.

На заседании затронули вопрос перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное телевидение. Андрей Сысоев напомнил, что процесс отключения аналогового телевещания в Мурманске и области завершится в июне 2019 года. Кроме того, в городе будет продолжена реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Она включает в себя масштабные работы по ремонту дворовых территорий и общественных пространств.