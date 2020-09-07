Общительная ласка снова вышла к мурманчанам

Житель Мурманска во время прогулки с собаками заметил ласку, которая пряталась и снова выглядывала из-за камней, пытаясь привлечь внимание.

Напомним, что эта встреча жителей областного центра с маленькими хищниками, не первая. В последнее время они всё чаще выходят к людям.

В этот раз пушистый зверёк дразнил четвероногих домочадцев громкими звуками. Чем было вызвано такое поведение, неизвестно. Возможно, ласка хотела просто поиграть или, наоборот, пыталась прогнать незваных гостей со своей территории.