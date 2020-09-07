День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.20 19:30
Общительная ласка снова вышла к мурманчанам
Житель Мурманска во время прогулки с собаками заметил ласку, которая пряталась и снова выглядывала из-за камней, пытаясь привлечь внимание.
Напомним, что эта встреча жителей областного центра с маленькими хищниками, не первая. В последнее время они всё чаще выходят к людям.
В этот раз пушистый зверёк дразнил четвероногих домочадцев громкими звуками. Чем было вызвано такое поведение, неизвестно. Возможно, ласка хотела просто поиграть или, наоборот, пыталась прогнать незваных гостей со своей территории.
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