Обсудили перспективы развития рыбного порта и аквакультуры в Мурманской области

В морском рыбном порту собрались представители регионального правительства, отраслевой науки, рыбопромышленных ассоциаций и ведущих предприятий рыбной отрасли для участия в заседании рыбохозяйственного совета Мурманской области. Они обсудили перспективы развития порта, аквакультуры, а также дополнительные меры поддержки.

Вопросы, которые поднимают на этом совете, далее прорабатываются в рамках комиссии Госсовета «Северный морской путь и Арктика» для принятия решений на федеральном уровне.

Сейчас в работе находятся ещё несколько важных вопросов. В их числе, внесение поправок в законодательство для экспорта продукции, переработанной на рыбзаводах прибрежных регионов; недопущение запрета на заход в морские порты рыболовным судам старше 40 лет; увеличение срока на квоты для инвестиционных проектов с 15 до 20 лет.

На заседании его участники обсудили проект реновации рыбного порта, который включён в долгосрочный план развития Мурманской агломерации. Как отметил гендиректор предприятия, уже реализуется инвестпроект по созданию крупного логистического комплекса в Южном районе, а на Угольной базе планируется создать судоремонтное предприятия кластерного типа.

Андрей Бородин, генеральный директор Мурманского морского рыбного порта: «Порт с 2023 года вернулся в государственную собственность. Мы вернули большое количество ранее выведенных активов, в том числе грузовой район Нефтебаза, холодильники, склады, административные здания. Порт вновь становится комплексным терминалом, который способен выполнять государственные задачи по обслуживанию рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна».

Отдельное внимание на заседании уделили вопросу развития аквакультуры. Также был представлен перечень предложений в сфере обеспечения продовольственной безопасности страны.

 

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области объём выданных микрозаймов увеличился, а их количество снизилось-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллар теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
