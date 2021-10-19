ОБУЧАЙСЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.10.21 09:00
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Последние комментарии
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
Андрей Анатольевич
09.10.21 15:14
житие на подачки , развалили и тяперя как пятух машем хвостом ...
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