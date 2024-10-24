Обучиться жестовому русскому языку несложно, но важно сотрудникам экстренных служб

Доступная среда – это не только про удобства для людей с проблемами передвижения или слабовидящих. Среди граждан с ограниченными возможностями здоровья есть люди с проблемами слуха и речи. Для них также необходимы комфортные условия жизни. И в помощь таким людям приходят сурдопереводчики.

Обучиться жестовому русскому языку несложно, но важно. Для работы в социальных учреждениях такие навыки необходимы. На данный момент в нашем регионе сурдопереводчиков очень не хватает. Чтобы исправить ситуацию, в стенах Мурманского арктического университета по инициативе Министерства труда и социального развития региона ежегодно проводят курсы обучения жестовому русскому языку.

Никита Гуляк, заведующий сектором по делам инвалидов Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Приоритет отдаём тем сотрудникам, которые непосредственно оказывают услуги гражданам с инвалидностью по слуху. Наша главная задача, чтобы гражданин мог получить ответ на вопросы, получить качественную услугу. Поэтому, конечно, общая нехватка прослеживается абсолютно в каждой сфере. С текущего года мы приняли решение вести реестры специалистов, которые у нас прошли данное обучение. Чтобы мы, учреждения и сами граждане с инвалидность по слуху знали, где есть специалист, предоставляющий им качественную услугу».

Галина Рясная, переводчик русского жестового языка: «Допустим, есть такие службы как скорая помощь, полиция, пожарные – экстренные службы, там, желательно, чтобы хоть чуть-чуть основы знали. «Что случилось?», «Как зовут?», «Почему?». Хотя бы это они бы знали, тогда и человеку можно помочь. В таких случаях не всегда присутствует переводчик, хотя у нас есть диспетчерская служба, которая круглосуточно обслуживает по видеосвязи глухих, но интернет не везде хорошо ловит».

Среди учеников этого набора и Наталья Золотова. Она вместе с коллегой приехала из Апатитов. У них в психоневрологическом интернате нехватка специалистов с навыками сурдоперевода.

Наталья Золотова, культорганизатор психоневрологического интерната №1 г. Апатитов: «Считаем актуальным прохождение этих курсов, потому что в нашем интернате находятся получатели социальных услуг с нарушениями речи и слуха. Поэтому для комфортного общения с ними нам они нужны. У нас две девочки выучились. Одна в прошлом году, другая давненько. Нам сказали, что ещё надо».

Срок обучения – две недели. За это время участники смогут получить базовые знания или повысить свой уровень владения языком, а далее уже на практике и самостоятельно развивать навык.