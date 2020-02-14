Обвинительный фотофакт не подтвердился

В социальных сетях региона скандал: улицы Мурманска убирают только на камеру. На некоторых сетевых площадках мнительные авторы утверждают, что после съёмки вчерашнего репортажа в самом центре города рабочие уехали и оставили на тротуаре гору снега.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» выясняла, так ли это. Мы специально приехали именно на место, которое было зафиксировано на фотографии обвинителей, - дом по адресу: ул. Карла Маркса, 8 дробь 2. Видно, снежных завалов здесь нет, ледяные глыбы не валяются. А значит, коммунальщики способны работать не только под прицелом телекамер.

Пешеходная дорожка почищена до асфальта, у соседнего дома работает техника. А значит, скандальная новость была не больше чем фейк, или специальная постановка.