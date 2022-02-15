Обвиняемые в крушении самолёта Ту-22М3 не признают вину

Бывшие командир и руководитель полётов войсковой части не признают вину. Их обвиняют в крушении бомбардировщика Ту-22 в 2019 году и гибели троих человек.

Адвокат просит суд вернуть дело на доследование. Защита считает, что причиной происшествия стал дефект полосы на аэродроме, а пилот не превышал допустимые перегрузки.

Командир войсковой части, в которой случилось ЧП, обвиняется в халатности, а руководитель полётов - в нарушении правил. Он со своей стороны не предпринял действий по остановке полётов в условиях неблагоприятной погодной обстановки. Тогда в районе аэродроме пошёл обильный снегопад.