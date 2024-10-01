Обвиняемый в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере предстанет перед судом

В апреле 2024 года мурманским наркополицейским стало известно о причастности 24-летнего местного жителя к подготовке к незаконному распространению наркотических средств.

Сотрудники задержали молодого человека с поличным. При досмотре у мужчины был обнаружен килограммовый свёрток с так называемыми «солями».

Также при проведении обыска у подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли три свёртка с неизвестным веществом общей массой 3 грамма, полиэтиленовые пакеты и изоленту, которые предназначались для расфасовки наркотических средств.

Партию наркотиков молодой человек приобрёл на одном из сайтов в сети «Интернет». На криминальный заработок мужчину подтолкнула высокая оплата труда и кредиты.

Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.