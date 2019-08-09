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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.19 19:30

Обвиняемый в похищении человека и вымогательстве не явился в суд. Кто будет отвечать?

И это накануне оглашения приговора, после которого Армен Лязгян мог отправиться в колонию строгого режима на 14 лет за тяжкие преступления. Дело в отношении группы людей рассматривает Кольский районный суд. А за соблюдением меры пресечения должны следить сотрудники службы исполнения наказаний.

Информацию о побеге Арменя Лязгяна телеканал «Арктик-ТВ» опубликовал вчера в своей группе «ВКонтакте». Преступления, в которых обвиняется Лязгян и его товарищи, были совершены в 2008 году. Похищенного ими мужчину или его тело, до сих пор не удалось найти. Родственники уверены, что он был убит похитителями, один из которых скрылся в неизвестном направлении. Информацию подтвердили в УФСИН.

«Лязгину судом была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - комментирует (по телефону. – Ред.)  Ольга Столярова, начальник пресс-службы УФСИН России по Мурманской области. -  Обращаю внимание, что данный гражданин имел право передвижения по Мурманску с 8 утра до 8 вечера. Вчера сотрудники филиала УИ выехали по месту проживания подсудимого, его в квартире не оказалось, электронный браслет лежал на столе без видимых признаков повреждения».

Получается, что электронный браслет, который, как оказалось, можно легко снять, он не может обеспечить исполнение меры пресечения в отношении преступников.

«Любопытно, что не уголовно-исполнительная инспекция сообщает об этом суду, а суд сообщает, что Лязгян скрылся от суда, - говорит Павел Миронов,  адвокат Мурманской коллегии адвокатов. - А инспекция полагала, что он находится по месту жительства. Ему было достаточно снять браслет и положить его около зарядки. Если бы суд не установил, что он скрылся, то до сих пор контролирующие  органы предполагали бы о том, что он дома и не объявляли бы розыск. Ответственность за такой факт должны нести сотрудники уголовно-исполнительной системы».

Розыском подсудимого теперь  занимается полиция. Адвокаты считают, что действия регионального УФСИН, которые не смогли предупредить побег, и качество применяемой службой техники, должны получить оценку в ходе служебной проверки.

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