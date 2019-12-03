Объявлен старт литературной премии «Мурманский берег»

В областном центре дан старт литературной премии «Мурманский берег». К творческому конкурсу приглашают присоединиться профессиональных писателей и начинающих авторов Заполярья.

Мурманское областное отделение Союза российских писателей дало старт конкурсу «Мурманский берег». По мнению организаторов, такого рода событие - хороший старт для начинающих авторов, которые ищут признания, а для опытных писателей – стимул создавать новые произведения. В состав жюри, которым предстоит оценить представленные стихи и прозу, вошли заслуженные литературные деятели Заполярья.

23-й альманах «Мурманский берег», в котором будут напечатаны произведения лауреатов и призёров литературного состязания, будет представлен на мурманском книжном салоне в марте следующего года. Кроме того победители смогут получить денежное вознаграждение - призовой фонд конкурса в этом году составляет 100 тысяч рублей.

«Премия становится уже популярной и интересной. И дело не в том, что неплохой фонд для премии, а главная задача - это вопрос культуры, это вопрос развития, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А для творческого человека, особенно номинация для молодых писателей, это момент самовыражения. Представляете, писать в стол? Для человека, который ночами, месяцами трудится над своими произведениями, быть услышанным».

Заявки на конкурс можно подать до 25 декабря. В нём может принять участие любой желающий, единственное условие - писатель должен быть жителем Мурманска или Мурманской области.