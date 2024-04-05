«Обыкновенное чудо» на сцене Мурманского областного тетра кукол

В учреждении культуры состоялся премьерный показ спектакля по пьесе Евгения Шварца.

Пьесу «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца многие знают по одноимённому советскому фильму. Главные роли в нём исполнили Ирина Купченко, Евгений Леонов, Олег Янковский и Александр Абдулов. Но ориентироваться на киношедевр коллектив областного театра кукол в работе над постановкой не стал, только на первоисточник.

А натворил волшебник немало. Без его шалостей не получилось бы такой драматичной истории любви. Современная молодёжь, не знакомая ни с оригиналом, ни с фильмом Марка Захарова, впрочем, наверняка узнает в сюжете знакомые нотки.

Отдельно стоит отметить сказочные декорации, которыми отличаются без сомнения таланливые бутафоры театра кукол. И формат спектакля на сцене перед зрителями предстанут как живые актеры, так и марионетки.

Денис Дмитриев, артист Мурманского областного театра кукол: «Артисты работают марионетками».

Это взрослый спектакль для аудитории старше 16 лет. Если вы не успели на премьерный показ, то стоит следить за анонсами на интернет-ресурсах учреждения.