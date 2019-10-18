Оценка кадастровой стоимости недвижимости будет проводиться раз в четыре года

Заседание областной межведомственной комиссии по организации проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости состоялось в Мурманске.

В ходе встречи её участники подвели итоги государственной кадастровой оценки в отношении 582-х объектов капитального строительства на территории Мурманской области. В первую очередь результаты оценки скажутся на финансовой деятельности правообладателей, с точки зрения налогообложения. Также на заседании обсудили новый законопроект, предусматривающий переход на единый тур оценки, начиная с 2022 года он будет осуществляться раз в четыре года. «Мы уже готовы в следующем году провести оценку всех земель населенных пунктов, земель промышленности и сельхозназначения в 2020 году», - заверил Олег Мазунов, министр имущественных отношений Мурманской области