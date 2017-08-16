Оценки качества госулуг помогут устранить их недостатки

В региональном правительстве хотят сделать механизм оценки социальных, образовательных и медицинских услуг более удобным для граждан. Для этого власти проведут среди жителей региона социологическое исследование. Впрочем, выразить своё недовольство или предложить решение проблемы можно и сейчас.

Федеральные законы и указы президента обязуют региональные власти проводить независимую оценку качества услуг. Это касается самых распространённых сфер и особенно социальной, где у государственных организаций, по сути, нет конкурентов. Зачем это нужно?! Прежде всего, чтобы получить максимально объективную оценку конкретного учреждения от пользователей, но главное, выработать механизмы решения существующих проблем.

Сейчас о недостатках можно сообщить на сайте правительства или через веб-ресурсы органов власти. Но специалисты сомневаются в объективности такой информации и хотят получить максимальное число пожеланий. Ведь нередко существующие недочёты в работе предприятия можно решиться с помощью простых корректировок, а не денежных вливаний.

- В соответствии с этими оценками, с высказанными мнениями граждан, каждый орган власти разрабатывает программы по изменению сложившейся ситуации, - отмечает Наталья Иванова, специалист Министерства экономического развития Мурманской области. - Сегодня они недостаточно проработаны, поэтому определяется ряд позиций, которые будут вводиться в программы.