«Очень крутые и умные»: в «Лапландии» прошёл финал регионального чемпионата «Что? Где? Когда?»

В интеллектуальной схватке сразились команды со всей Мурманской области.

«Новые искатели», «Ботаники», «Скрепки» - лишь некоторые из 43 команд, которые собрались в центре «Лапландия», чтобы определить лучшего в финале регионального чемпионата по игре «Что? Где? Когда?».

Александр Челтыбашев, председатель игрового жури регионального чемпионата по «Что? Где? Когда?»: «Так как нет явного фаворита ни в одной группе, то борьба должна быть очень плотной до самого последнего вопроса».

Участники, а это школьники и студенты, поделены на две группы – старшую и младшую. Позади несколько этапов испытания, в том числе один очный. В такой атмосфере нужно внимательно слушать ведущего и не отвлекаться на шум. Как и у взрослых знатоков, чтобы ответить на вопрос у ребят есть ровно минута.

Сергей Цветков, командир команды «Знатоки», г. Апатиты: «Морально готов».

Соня, капитан команды «Череп чёрного Чиполлино», г.Мурманск: «Я надеюсь на хорошую игру и на хорошие вопросы. И я надеюсь, что мы выиграем её».

К играм участники тщательно готовятся, прорабатывают темы, но обычно выигрывает тот, кто быстрее решает логические задачи, так как многие вопросы составляются так, чтобы ответ можно было определить, проведя параллели.

Александра Финаева приехала с командой «Искатели» из Гаджиева: «Уверена, у ребят всё получится. Я тоже принимала участие в таком турнире, где играли учащиеся и учители. Очень сложно. Поэтому дети, которые здесь учувствуют, они очень крутые, умные».

И таких становится только больше, отмечают организаторы чемпионата.

Ангелина Сказкина, педагог-организатор центра «Лапландия»: «Желающих много. Будет становиться всё больше и больше, потому что молодёжь у нас направлена на развитие в нашем регионе. Тяга к интеллектуальным заданиям есть. Интерес с каждым разом всё больше. Заявки прилетают. Всех ждём на наших мероприятиях».

Победители в каждой из двух групп получают шанс на участие в чемпионате России по «Что? Где? Когда?». В этом испытании наши команды принимают участие последние 5 лет.