Очень важная и значимая победа «Сборной медицинских работников Мурманской области»

В Перми состоялась вторая игра четвертьфинала телевизионной «Первой лиги Международного союза КВН», где выступала «Сборная медицинских работников Мурманской области».

Заполярные КВНщики соревновались с командами из Томска, Перми, Челябинска и Барнаула. По результатам трёх конкурсов «Приветствие», «Разминка», «Сюжет» в упорной борьбе мурманчане уверенно заняли второе место и стали полуфиналистами.

В команде играют действующие врачи и медицинские работники.

Полуфинал «Первой лиги Международного союза КВН» пройдёт этой осенью в Перми.

«Для нашей команды это очень важная и значимая победа. Игра получилась сложной и напряженной. Иногда опускались руки, но на втором конкурсе удалось собраться, поверить в свои силы и всё получилось. Благодарим всех за поддержку, мы это чувствовали и знали! Отдельные слова благодарности хочется выразить правительству Мурманской области и лично губернатору Андрею Владимировичу Чибису за помощь, поддержку и веру в нашу команду!», - прокомментировала игру участница команды Антонина Сенникова.