В Мурманске в районе улицы Достоевского запланировано производство взрывных работХОРОШИЕ НОВОСТИ: И это всё мы - от жареных цикад в шоколаде до приюта для собак-инвалидов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.06.21 19:30

Очень востребован лёд «Метеора»

Новая ледовая арена «Метеор» на Кольском проспекте даже летом готова принимать у себя любителей конькобежного спорта. Несмотря на то, что открылся крытый стадион совсем недавно, популярность среди фигуристов и хоккеистов он уже успел заработать.

Открытия ледовой арены со звучным названием «Метеор» мурманские спортсмены ждали чуть больше года. Всем известно, что тренироваться конькобежцы не прекращают ни весной, ни летом, однако, Ледовый дворец в Мурманске, который до недавнего времени был единственным крытым стадионом, не мог вместить всех желающих. С появлением «Метеора» эта проблема была решена.

Игорь Панин, директор ледовой арены «Метеор»: «Очень востребован лёд. Насколько я вижу, появление данной арены разгрузило и дало возможность детям тренироваться значительно больше».

Для взрослых спортсменов и юных конькобежцев были созданы все условия для комфортного посещения тренировок: обустроены красивые и современные раздевалки, комнаты для инвентаря, а также медкабинет и даже небольшой спортзал. Ради того, чтобы без труда посещать новую ледовую арену, некоторые мурманчане специально ищут жильё недалеко от «Метеора».

Поддерживать лед в хорошем состоянии помогает специализированная техника: машина для заливки и подготовки льда и мощная холодильная система. 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
10.06.21 21:12
При таком раскладе можно любую похоронную процессию притянуть к ответственности по этой статье - митинг по усопшему!
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 20 копеек, евро – на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика