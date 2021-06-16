Очень востребован лёд «Метеора»

Новая ледовая арена «Метеор» на Кольском проспекте даже летом готова принимать у себя любителей конькобежного спорта. Несмотря на то, что открылся крытый стадион совсем недавно, популярность среди фигуристов и хоккеистов он уже успел заработать.

Открытия ледовой арены со звучным названием «Метеор» мурманские спортсмены ждали чуть больше года. Всем известно, что тренироваться конькобежцы не прекращают ни весной, ни летом, однако, Ледовый дворец в Мурманске, который до недавнего времени был единственным крытым стадионом, не мог вместить всех желающих. С появлением «Метеора» эта проблема была решена.

Игорь Панин, директор ледовой арены «Метеор»: «Очень востребован лёд. Насколько я вижу, появление данной арены разгрузило и дало возможность детям тренироваться значительно больше».

Для взрослых спортсменов и юных конькобежцев были созданы все условия для комфортного посещения тренировок: обустроены красивые и современные раздевалки, комнаты для инвентаря, а также медкабинет и даже небольшой спортзал. Ради того, чтобы без труда посещать новую ледовую арену, некоторые мурманчане специально ищут жильё недалеко от «Метеора».

Поддерживать лед в хорошем состоянии помогает специализированная техника: машина для заливки и подготовки льда и мощная холодильная система.