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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.21 19:30

Очередь сократилась! Мурманская областная больница получила новое офтальмологическое и диагностическое оборудование

Офтальмологи из Мурманской областной больницы получили новое оборудование. Если раньше пациенты могли стоять в очереди на операцию ни один год, то теперь время ожидания сократилось до нескольких месяцев. К примеру, Любовь Исаева живёт в Коле, и уже полвека работает инженером. С возрастом зрение стало её подводить, но благодаря стараниям глазных хирургов из «Областной», к ней вернулось полноценное зрение и теперь она ждёт операцию на второй глаз.

Любовь Исаева, пациентка офтальмологического отделения: «У меня этот глаз, который совсем плохо видел, правый хорошо видел, а левый вообще практически ничего. Теперь прооперированный глаз видит лучше, чем вот нормальный, который глаз был, но мне доктор посоветовал всё-таки его прооперировать».

По словам пациентки, процедура прошла безболезненно, а профессионализм врачей и медперсонала не вызвал никаких сомнений. По словам заведующего офтальмологическим отделением, прежние аппараты работали без перерыва уже около 10 лет, а потому им требовалась замена.

Роберт Ахмеджанов, заведующий офтальмологическим отделением: «В этом году произошла такая серьёзная модернизация всего оборудования нашего отделения, которая позволила, я думаю, на много лет вперёд дать такой толчок технологическому прорыву нашего отделения в офтальмологической практике».

Новая техника находится на пике прогресса, отмечают специалисты. Как раз один из таких приборов нам и продемонстрировали врачи – аппарат для лазерной хирургии сетчатки позволяет лечить самые сложные патологии, в том числе и спровоцированные диабетом.

Ангелина Петрова, врач-офтальмолог Мурманской областной клинической больницы Имени П.А. Баяндина: «Это новый аппарат, аппарат для лазерной хирургии сетчатки. Особенностью его является то, что он может работать в паттерном режиме. Паттерный режим – это нанесение максимального количества коагулятов за минимальное количество времени. И что здесь используется жёлтая длина волны – пятьсот семьдесят седьмая, она лучше проходит через непрозрачные среды и менее болезненна для пациента».

Проверить новую аппаратуру приехала и Оксана Демченко. Как отметила первый заместитель губернатора, на обновление техники было выделено около 50 миллионов рублей, результаты не заставили себя долго ждать.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Первые результаты, которые мы получили, о чём специалисты уже говорят, что произошло сокращение более чем в два раза листа ожидания пациентов на такие высокотехнологичные операции».

Не только офтальмологи получили новое оборудование, в отделение лучевой диагностики тоже была закуплена новая техника. Новый аппарат позволяет выявлять заболевания костных и суставных тканей на очень ранней стадии, благодаря чему пациенты получают своевременное лечение, предохраняющее больного от дальнейшего развития патологий.

Юрий Пикалов, заведующий отделом лучевой диагностики Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Этот аппарат называется «Костный рентгеновский денситометр». Служит он для того, чтобы измерять плотностные показатели костей. Это нужно для диагностики таких состояний как остеопороз и остеопения. Это очень важные показатели, которые показывают, насколько возможны риск травмы получения или паталогического перелома».

Несмотря на пандемию ковида и связанную с этим нагрузку, врачи продолжают заниматься и другими пациентами. Конечно же, за специальной медицинской аппаратурой сидят обычные доктора, а поэтому остаётся лишь пожелать им успехов в непростом деле спасения человеческих жизней.

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