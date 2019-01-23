Очередная декларационная кампания стартовала. Вопросов всё равно много

ИФНС России по городу Мурманску сообщает: отчитаться о доходах за 2018 год необходимо с 1 января по 30 апреля, а уплатить исчисленный налог не позднее 15 июля текущего года.

Заполнить налоговую декларацию и уплатить налоги необходимо индивидуальным предпринимателям или лицам, занимающимся частной практикой, гражданам, получившим доходы, с которых не был удержан налог. Обладателям выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр, лицам, получившим в прошлом году доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, а также гражданам, получившим доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками.

Платить налоги придётся и лицам, получившим доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, если оно было приобретено после 1 января 2016 года, и менее трёх лет, если покупали его ранее этого срока. По итогам декларационной компании прошлого года, больше всего вопросов возникло у владельцев транспортных средств.

- Самое сложное – это транспортные средства, - отмечает Юрий Пода, заместитель начальника ИФНС по городу Мурманску. - Зачастую возникают вопросы, потому что граждане снимают транспортное средство с учёта, но получают налоговое уведомление, которые мы рассылаем. Они не всегда правильно на это реагируют и начинают возмущаться. У гражданина всё равно есть обязанность по декларированию, и лучше им самостоятельно заявить о том, что имущество не реализовывалось, не продавалось, что он просто снял его с учёта.