Очередная домашняя игра хоккейного клуба «Мурман» вновь собрала многочисленных болельщиков на стадионе «Строитель»

Перед началом матча многочисленные болельщики в шапках и шарфах с символикой хоккейного клуба «Мурман» собираются на стадионе «Строитель». Несмотря на будни и крепкий мороз, трибуны заполняются быстро. Зрители предвкушают яркую ледовую схватку. Завсегдатаи ледяных баталий предсказывают победу «Мурману». И не удивительно, так как предыдущая игра северян с ульяновской командой завершилась более чем удачно. Счёт 3:1 воодушевил многих.

Напомним, «Мурман» - профессиональная команда и единственная в области, выступающая в высшем дивизионе. В этот раз их оппонентами на льду стала команда «Старт» из Нижнего Новгорода.

Что же касается санитарных требований во время проведения состязаний, то здесь они соблюдаются строго - у каждого болельщика в обязательном порядке перед входом проверили наличие куар-кода. Для комфортного пребывания посетителей на стадионе обновили трибуны, такие изменения стали возможны благодаря поддержке партнёров клуба, ключевым из которых остаётся Мурманский морской торговый порт.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Сегодня вторая домашняя игра хоккейного клуба «Мурман». Я желаю болельщикам насладиться этим шикарным зрелищем, хочу пожелать хорошей игры, а нам больше болельщиков, оваций, эмоций на трибунах».

Хоккеисты «Мурмана» не раз демонстрировали сплоченную игру. Каждое их достижение свидетельство того, что команда готова показывать и доказывать мастерство на высоком уровне.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Существование таких команд как «Мурман» - это командная работа правительства Мурманской области и попечительского совета, крупных предприятий, социально ориентированных, они выделяют средства на функционирование таких команд».

Под бой барабанов и крики любителей бенди хоккеисты стремительно рассекают по льду. Наши спортсмены активно обороняли ворота, тем не менее уже на 5-й минуте соперникам удалось закатить первый мяч. Но духом падать рано, времени достаточно, чтобы ещё успеть отыграться.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»: «Это начало игры, наши ребята допустили ошибку, а «Старт» воспользовался этим. Я думаю, что это только начало, сейчас ребята разбегаются».

Первый тайм завершился для заполярной команды не так как хотелось. Первый гол удалось забить только во втором тайме. Нападающий «Мурмана» Артём Шеховцов на 48-й минуте замкнул передачу с углового и сравнял счёт 3:3 -ничья.

Главный тренер остался недоволен таким результатом.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Как можно быть довольным, если мы по ходу игры два раза проигрывали! Хорошего в этом мало. Я считаю, что нам сегодня повезло, мы не потеряли, а заработали очко».

После семи сыгранных игр хоккейный клуб «Мурман» набрал семь очков и занимает десятое место в турнирной таблице. Следующий матч для северян пройдёт в Красногорске, команда из Мурманска сыграет 8 декабря против московского «Динамо».