В Мурманске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»4 мая на площадках Долины Славы пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.24 19:30

Очередная комбеда! Жителям Мурмашей прислали квитанции с большими суммами перерасчёта за отопление

Жильцы дома объединились и пытаются выяснить, откуда взялись такие суммы.

Жители дома номер 1 по улице Цесарского в Мурмашах буквально в шоке от суммы перерасчёта за тепло в полученных недавно квитанциях. 100-процентная наценка - такой весенний подарок от коммунальщиков.

Глеб Чашин, житель п.г.т. Мурмаши: «Нам примерно с 2021 года никто не может нормально конкретно разъяснить, откуда берутся эти суммы. Ни один из жильцов не может разложить себе по полкам, откуда и почему. Это необоснованно. С учётом того, что мы знаем, в соседних домах перерасчёт уходит в минус. С кем я только не разговариваю: с коллегами, с родственниками – у всех перерасчёт в минус».

Объединив усилия, жильцы дома решили разобраться в ситуации сами. Для начала пошли в местную администрацию с заявлением, но ответ так и не получили. Однако, обнаружили много несостыковок.

Алёна Левицкая, жительница п.г.т. Мурмаши: «Щитки никто не проверял. Сказали, проверка будет в течении месяца, но сначала выставили счёт, а потом провели проверку. Я, конечно, всё понимаю, мы молодые, работаем, но взрослые люди отдают последнюю пенсию».

И это не шутки. Как говорит одна из старожилов дома - Галина Шихматова, буквально несколько лет назад в квитанциях были цифры 3900 и 4100, в 2023 году стало уже 5600 рублей. В этом же году перерасчёт составил 9870 рублей.

Галина ШихмАтова, жительница п.г.т. Мурмаши: «Почему же мы должны, как говорится, последнее отдавать? Кому? Мы круглый год оплачиваем! Круглый год с нас берут, а вот сейчас отключат. В прошлом году 25 апреля отключили отопление, но мы продолжали платить, они начисляли нам, как положено - по полной программе. Где справедливость, когда она восторжествует?».

Мы обратились в Госжилстройнадзор региона за комментарием. Что делать, если, по мнению жильцов, перерасчёт необоснованно велик.

В ведомстве пояснили, что собственникам нужно подать в ведомство заявление. Сделать это можно через портал ГИС ЖКХ по ссылке: dom.gosuslugi.ru, «Почтой России» и лично по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18, кабинет 108, обязательно приложив копии платёжных документов. Стоит учитывать и то, что из-за необходимости предоставления личного заявления и копий платёжек, «горячая линия» ЖКХ обращений по перерасчётами принимать не может.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала 2024 года в ИТ-сфере по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
-Правовая консультация (18+)Законны ли проверки на полиграфе при трудоустройстве – комментарий юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на баранину, хлеб из ржаной муки, охлаждённые и мороженые куры-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 1 копейку, доллар потерял почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика