Очередная комбеда! Жителям Мурмашей прислали квитанции с большими суммами перерасчёта за отопление

Жильцы дома объединились и пытаются выяснить, откуда взялись такие суммы.

Жители дома номер 1 по улице Цесарского в Мурмашах буквально в шоке от суммы перерасчёта за тепло в полученных недавно квитанциях. 100-процентная наценка - такой весенний подарок от коммунальщиков.

Глеб Чашин, житель п.г.т. Мурмаши: «Нам примерно с 2021 года никто не может нормально конкретно разъяснить, откуда берутся эти суммы. Ни один из жильцов не может разложить себе по полкам, откуда и почему. Это необоснованно. С учётом того, что мы знаем, в соседних домах перерасчёт уходит в минус. С кем я только не разговариваю: с коллегами, с родственниками – у всех перерасчёт в минус».

Объединив усилия, жильцы дома решили разобраться в ситуации сами. Для начала пошли в местную администрацию с заявлением, но ответ так и не получили. Однако, обнаружили много несостыковок.

Алёна Левицкая, жительница п.г.т. Мурмаши: «Щитки никто не проверял. Сказали, проверка будет в течении месяца, но сначала выставили счёт, а потом провели проверку. Я, конечно, всё понимаю, мы молодые, работаем, но взрослые люди отдают последнюю пенсию».

И это не шутки. Как говорит одна из старожилов дома - Галина Шихматова, буквально несколько лет назад в квитанциях были цифры 3900 и 4100, в 2023 году стало уже 5600 рублей. В этом же году перерасчёт составил 9870 рублей.

Галина ШихмАтова, жительница п.г.т. Мурмаши: «Почему же мы должны, как говорится, последнее отдавать? Кому? Мы круглый год оплачиваем! Круглый год с нас берут, а вот сейчас отключат. В прошлом году 25 апреля отключили отопление, но мы продолжали платить, они начисляли нам, как положено - по полной программе. Где справедливость, когда она восторжествует?».

Мы обратились в Госжилстройнадзор региона за комментарием. Что делать, если, по мнению жильцов, перерасчёт необоснованно велик.

В ведомстве пояснили, что собственникам нужно подать в ведомство заявление. Сделать это можно через портал ГИС ЖКХ по ссылке: dom.gosuslugi.ru, «Почтой России» и лично по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18, кабинет 108, обязательно приложив копии платёжных документов. Стоит учитывать и то, что из-за необходимости предоставления личного заявления и копий платёжек, «горячая линия» ЖКХ обращений по перерасчётами принимать не может.