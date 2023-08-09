Очередная победа: футбольный клуб «Север» встретился на домашнем поле с футболистами из Ленинградкой области, командой «Тосно»

Для мурманских спортсменов это уже вторая встреча на домашнем поле за последнее время, которая к тому же заканчивается победой. Заполярные футболисты обыграли гостей со счётом 3:0.

«Север» - единственная команда в чемпионате, которая не знает поражений в этом сезоне. Они набрали 22 очка и занимают первую строчку в турнирной таблице.

11 августа клуб сыграет в первом матче полуфинала Кубка Северо-Запада с «ГУОР-Карелия». Начало матча на Центральном стадионе Мурманска в 19.00.