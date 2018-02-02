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День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.18 19:30

Очередная проверка очередной школы в Мурманске

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, депутаты Совета депутатов г.Мурманска проверили школьные столовые  в Первомайском и Октябрьском районах областного центра. Сегодня народные избранники посетили образовательное учреждение в Ленинском округе. Как и прежде, они оценивали чистоту пищеблока и качество питания учеников. Напомним, такие проверки спровоцированы вспышкой кишечной инфекции в одной из школ ЗАТО Александровск. 

Придраться к качеству блюд в школьной столовой довольно сложно. Да, никаких изысков в виде жареных лягушек или мидий, подаваемых на серебряном подносе, здесь нет. Да, скорее всего, школьникам такие блюда пришлись бы по вкусу. Современное поколение предпочло бы во время большой перемены перекусить фаст-фудом, но приходиться есть полезный плов с солёными огурцами. Поэтому некоторые школьники далеко не всегда оставляют после обеда пустые тарелки.       

- Мне нравится эта еда, - говорит Данила Никончук, ученик школы № 5 города Мурманска. - Бывает вкусно, а бывает то, что я не люблю. Рыбу я не люблю. 

Но говорить, что в  школьном меню отсутствует разнообразие, значит,  откровенно соврать. Редко, когда на одной неделе в пищеблоке  готовят одинаковые блюда. Это не слова депутатов, которые последние несколько недель ездят по школам проверять качество питания, а отзывы самих учеников.

О том, как когда-то в школьной столовой заставляли есть борщ со сметаной, во взрослой жизни многие вспоминают с удовольствием. Вот сейчас бы ту тарелку с супом и капли на донышке не останется. Точно так же думают и ревизоры. С точки зрения народных избранников, еда здесь почти не отличается от той, которой  кормят родители своих детей дома. 

- Эта школа у нас третья в графике проверок. Мы задачу поставили перед собой – посмотреть, как организованно питание учащихся во всех трёх  округах, - отметила Тамар Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. -  Хочу сказать, что мы получили удовлетворение. Питание организованно через центр школьного питания,  это правильно.  Питание сбалансированно, блюда вкусные.

Такой интерес к школьным пищеблокам возник после отравления детей в одном из учебных заведений ЗАТО Александровск. После нескольких экспертиз выяснилось, что инфекцию принесли  сотрудники комбината школьного питания. В Мурманске похожих случаев не припомнят, но лучше лишний раз проверить, чем потом искать виноватых. 

- Нельзя исключать человеческий фактор. По вине одного человека может быть нарушена технология приготовления пищи, - замечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. -  Но в мурманском центре школьного питания за этим пристально следят.

Помимо питания депутаты оценили и то, как в образовательном учреждении организована система безопасности. Кроме охранника, который дежурит на первом этаже, внутри и по периметру здания, а проверяли парламентарии школу № 5, расположены камеры наблюдения. По современным меркам это необходимый минимум.  

 

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