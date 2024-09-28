Очередная пятилетка, или Андрей Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области – главная новость недели

Андрей Чибис вновь официально губернатор Мурманской области. В стенах Мурманской областной филармонии состоялась торжественная церемония его инаугурации.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Татьяна Евгеньевна Шведова, заместитель главного врача МОКБ, врач-кардиолог высшей квалификации, руководитель регионального сосудистого центра, и Валентина Сидорова, художественный руководитель студии имидж-класс «Элегия».

Андрей Чибис вновь официально губернатор Мурманской области. В стенах Мурманской областной филармонии состоялась торжественная церемония его инаугурации.

В настоящее время на Северном флоте уделяется особое внимание организации обороны кораблей от летающих беспилотников и других робототехнических комплексов.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего на станции Шонгуй в Мурманской области. По предварительным данным, 25 сентября около 19 часов подросток взобрался на вагон грузового поезда, оказался под контактной сетью и получил удар током. Пострадавший доставлен в городскую больницу. Прокуратура проверит все обстоятельства ЧП, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.

В конце августа в Мурманске произошла необычная погоня. О событиях того утра писали многие. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось узнать побольше о тех событиях.

В областном центре продолжается рассмотрение дела против бывшего директора единственного частного детского сада в Мурманске. Ирину Ушинскую подозревают в мошенничестве. Но в этой ситуации есть нестыковки.

В Кандалакше прошёл ряд мероприятий, посвящённых 80-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Среди них масштабный митинг памяти на городском воинском мемориале и научно-практическая конференция «Война в Заполярье. Чтобы помнили…» в музее истории города.

Больше ста юнармейцев, 9 команд из Мурманской и Вологодской областей, Дудинки и Санкт-Петербурга соревновались за переходящий Кубок военно-патриотической игры. Традиционная «Зарница» прошла в ЗАТО Александровск - три дня юные патриоты в полевых условиях проходили нелегкие испытания на скорость, силу и выносливость.

Роспотребнадзор не только мониторит эпидобстановку в Мурманской области, но и активно поддерживает высокий процент здоровых северян. Для этого сотрудники ведомства сами регулярно проходят вакцинацию. Ведь нападкам сезонного гриппа подвержен каждый человек.

В Мурманской областной детско-юношеская библиотеке имени В.П. Махаевой студентам Мурманского педагогического колледжа рассказали, как составить генеалогическое древо семьи и найти даже самых дальних родственников.

Тренировку по защите судна с атомной энергетической установкой провели сотрудники Росгвардии в Мурманске. Оператор поста наблюдения обнаружил на мониторах два судна без опознавательных знаков. Для перехвата катеров-нарушителей в указанный квадрат акватории Кольского залива незамедлительно выдвинулся морской экипаж Росгвардии, были усилены дежурные посты и группы задержания. Оборонительные позиции были укреплены, прибывшими по тревоге бойцами ОМОН. На следующем этапе тренировки росгвардейцы отработали действия личного состава подразделений полиции специального назначения по отражению нападения на судно с ядерной энергетической установкой на суше. Движение диверсионно-разведывательной группы было обнаружено, ОМОН вступил в огневой контакт с противником и, блокировав его, в ходе скоротечного боя нейтрализовал.

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» во время учения в Баренцевом море поразил ударный БПЛА самолётного типа, идущий курсом на корабль. Боевое упражнение выполнялось зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска. Запуск летающей мишени, имитирующей беспилотник самолётного типа, был выполнен с побережья Кольского полуострова. В тренировке по противовоздушной обороне были задействованы расчёты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей фрегата. Район, в котором велись стрельбы, был своевременно закрыты для судоходства и полётов гражданской авиации.