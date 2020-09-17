День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.20 19:30
Очередная жертва коварного вируса
На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 73 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+42), Кандалакшском (+10) и Печенгском (+7) районах. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Тем временем мурманские врачи назвали самые эффективные дезинфекторы, которыми обрабатывают палаты, санузлы и процедурные - это средства на основе перекиси водорода. Есть один минус, такие растворы крайне агрессивны. Краска, линолеум и покрытия дверей сильно повреждаются.
Комментарии
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Евген
15.09.20 21:51
А говорят что с 1 сентября в Мурманской области запрещено рыбачить на реках, видать не всем
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Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
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Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
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