Очередная жертва коварного вируса

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 73 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+42), Кандалакшском (+10) и Печенгском (+7) районах. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Тем временем мурманские врачи назвали самые эффективные дезинфекторы, которыми обрабатывают палаты, санузлы и процедурные - это средства на основе перекиси водорода. Есть один минус, такие растворы крайне агрессивны. Краска, линолеум и покрытия дверей сильно повреждаются.