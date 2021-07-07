Очередное ДТП, в котором оказался лось, произошло в районе Лодейного Поля Ленинградской области

В аварию попал житель Мурманской области, ехал в машине он вместе с ребёнком.

Столкновение с диким животным произошло 5 июня в 23.33. Видео с регистратора выложил сам пострадавший. Свой клич о помощи он бросил в группу социальной сети «ВКонтакте» - машина мужчины получила серьёзный урон, в своём сообщении северянин просил людей перевести багаж в Мурманск.

К счастью, неравнодушный нашёлся и вещи пострадавшего уже ждут его в Мурманске. Значительные повреждения получил только автомобиль, водитель и маленький пассажир отделались испугом.

Свой комментарий по происшествию он дал корреспонденту телеканала «Арктик-ТВ» по телефону.

Владимир, пострадавший: «Где-то километров 20 отъехал, появился коридор за фурой, вышел на обгон, завершил маневр, а как только я встал на свою полосу, по встречной полосе двигалась, на обгон пошла ещё одна машина легковая. Четыре фары мне осветили горизонт и я увидел в 50-ти метрах от себя силуэт лося. Так как задняя часть находилась на полосе ребёнка, ударил по тормозам и увел машину вправо. Левой стороной совершил столкновение с лосем».