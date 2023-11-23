Очередное лобовое столкновение на дороге: погибла пассажир, трое детей направлены в медицинское учреждение с травмами

На 1440 километре автодороги «Кола – Р21» водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с микроавтобусом «Хундай Старекс».

В результате ДТП погибла пассажир микроавтобуса. Водители транспортных средств и остальные пассажиры, среди которых трое детей 2, 5 и 7 лет направлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре Кольского района.