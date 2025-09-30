Очередное заседание состоялось в Совете депутатов города Мурманска

Сегодня депутаты рассмотрели 8 вопросов.

Одним из важных вопросов повести заседания горсовета Мурманска стали поправки в бюджет муниципалитета этого года. Речь шла о возможности привлечения краткосрочных кредитов для пополнения кассового разрыва.

По словам участников заседания, это обычная практика.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «По изменениям бюджета на этом Совете небольшие вопросы, в основном, технические. Через месяц ожидается большие изменения, которые действительно коснуться многих отраслей. И бюджетный процесс начинается, мягко говоря, не очень здорово, потому что есть серьёзные моменты с тем, чтобы его сверстать».

Был рассмотрен и вопрос о передаче имущества Североморска в собственность Мурманска. Речь о квартирах, которые после перевода Росляково в областной центр, оставались в собственности ЗАТО.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Каждый месяц находится какая-то квартирка, которая числится в Североморске или ещё где. Причины совершенно различные. Например, не попала квартира в реестр по недосмотру, сейчас это выявили и передали. Это в интересах тех, кто там живёт. И вполне возможно, что такие моменты будут ещё выявляться».

Перейдя в муниципальный реестр, владелец квартиры сможет произвести приватизацию.