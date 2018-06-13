Очередной дворовый праздник провела управляющая компания «Севжилсервис»

Праздник для детей на открытом воздухе, что может быть лучше во время долгожданных летних каникул. В одном из дворов областного центра ребята смогли попробовать себя не только в экзотических вида спорта, вроде регби или фехтования, но и поучаствовать в фотосессии с собаками редких пород.

Громкая музыка и сотни улыбающихся лиц. На пятый дворовой праздник от управляющей компании «Севжилсервис» многие пришли семьями. Собрать столько участников – задача непростая, ведь сегодня детей очень сложно оторвать от гаджетов и виртуальных развлечений.

Для тех, кто любит командные соревнования и жить не может без экстремальных впечатлений, организаторы подготовили подвижные игры. Например, ребята могли попробовать себя в роли регбистов.

Без подарков в этот день невозможно было уйти. Одолев соперников в соревнованиях на силу и выносливость, мальчишки хвастаются своими трофеями:

- Это велосипедная фляга. Мы её заслужили за прохождение полосы препятствий. Я очень доволен, потому что это была сложная полоса препятствий.

Для тех, кто скромничает или просто предпочитает проводить своё время за более спокойными делами, были установлены площадки с конструкторами и принадлежностями для рисования. Сидя за столами, серьёзные и сосредоточенные ребята были настолько увлечены работой, что даже не замечали ревущие моторы автомобилей.

А ещё любой желающий мог во время праздничных мероприятий измерить свой рост и узнать, как сохранить свое здоровье до ста лет.

- Мы решили поучаствовать в пятом юбилейном празднике, развлечь детей, рассказать о том, как поддерживать своё здоровье, угостить их конфетами, - рассказывает Эллина Мирошник, администратор Центра молекулярной диагностики.

- Дети - это наше будущее, поэтому мы стараемся, чтобы им тоже было весело и хорошо, чтобы у них остались хорошие впечатления, - говорит Ирина Кузьмичева, специалист отдела развития УК «Севжилсервис». - Дворовых праздников проводится очень мало, а тут такое событие, на которое пришли наши партнеры и много детей.

Жителям Ленинского округа Мурманска и тем, кто специально приехал на эту акцию из других уголков города, ещё надолго запомнится этот фестиваль. И, возможно, такие дворовые праздники станут проводиться чаще.