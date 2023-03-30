Очередной коммунальный рейд прошёл по улицам Мурманска

Министр Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова посетила несколько подъездов домов, от жильцов которых поступили жалобы.

Объезд министр Государственного жилищного и строительного надзора начала с дома по улице Куйбышева, 1а. Здесь стало ясно, что управляющая компания не устранила выявленные ранее нарушения. Но выполнила ремонт в другом подъезде. А тот, на который выдавали предостережения, сдвинулся в плане на апрель.

Самые главные претензии жителей здесь: течь на сетях, в подвале часто прорывает трубы, требует ремонта и кровля. С последним собственники даже обращались в суд.

Подъезд по улице Полярные Зори, 9 тоже в очереди на ремонт. Квартиранты не раз обращались за помощью, описывая жилищные проблемы. Например, крайне плачевное состояние труб в подвале. Сегодня ситуацию оценили и пришли к необходимым выводам.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Претензии подтвердились. Тут есть вопросы, например, не закрыт подвал вместе с водным устройством, с распределительным щитом электрическим. Он должен быть закрыт. Это вопрос безопасности на самом деле. Подтвердилось и то, что есть проблема со слаботочкой, которую нужно убирать. Видно, что большая часть этой «лапши» уже не действующая».

От жителей дома на проспекте Ленина, 44 тоже поступали обращения, только преимущественно из социальных сетей. По словам жильцов, в подвале этого дома имеется утечка и это представляет реальную угрозу. А вот подъезд здесь отремонтирован.

Михаил Иванов, начальник Управления надзора за состоянием жилищного фонда Мурманской области: «Мы в рамках коммунального рейда заехали в этот дом, посмотрели и убедились в том, что действительно утечка в это время существует. Сейчас мы сообщили данную проблематику в адрес ресурсоуправляющих организаций, в водоканал, в АО «МЭС». Сейчас все представители подъедут на место, будут разбираться, чтобы решить эту проблему».

По мнению министра, одна из основных проблем во взаимодействии жильцов и управляющей компании - в отсутствии коммуникации. Ведь намного лучше, да и проще, когда жилищная организация понимает, какие вопросы волнуют жильцов, а сами же квартиранты, в свою очередь, имеют представление о работе управляющей компании.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Я думаю, что всем управляющим компаниям нужно советовать общаться со своими жителями. Это снимет со всех проблемы. И с управляшек – в части получения потом каких-то штрафных санкций с нашей стороны. И с жителей, которые не понимают, что у них будет делаться, а что не будет делаться».

Ещё немного и управляющие компании приступят к выполнению апрельского плана. И, возможно, недостатки, о которых мы рассказали в нашем сюжете, будут устранены.