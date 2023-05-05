Очередной коммунальный рейд прошёл в Мурманске

Министр Государственного жилищного и строительного надзора региона Алёна Кузнецова проверила без предупреждения ход ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов.

13 адресов по всему городу. На каждом объекте ремонтные работы на разных этапах готовности. Министр государственного жилищного и строительного надзора региона отправилась в рейд чтобы ответить на вопрос, все ли работы строители ведут в рамках утверждённых сроков и нет ли нарушений.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Во-первых, хорошо, что график соблюдается. Это первая часть. В том числе и графики начала работ. Видно, что ускоряются и делать стали гораздо быстрее. Раньше развозили грязь на пару месяцев: ни шатко, ни валко работали. Заходили в подъезд, люди нам потом писали, что там ковыряются, мы не знаем, сделают, не сделают. Сейчас процесс отчётности систематизировал всех».

Стеклопакеты, светодиодное, значит, энергосберегающее освещение, современный дизайн - и это ещё не всё. Где-то обновили потолок, заменили ступени или установили пандус. Так выглядят модернизированные подъезды в Мурманске.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Ежемесячно мы делаем от 12 до 15 подъездов. Планку я себе поставила 130 подъездов. Но темп взяли хороший, поэтому думаю, что до 150 мы доведём этот показатель. Я сейчас говорю про Ленинский округ. Если говорить про Октябрьский округ, где я тоже стала недавно генеральным директором, там мы пока выходим на планку 4-5 подъездов в месяц».

По словам министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, по сравнению с предыдущим годом число обновлённых домов в этом году может увеличиться с полутора тысячи до тысячи семисот.