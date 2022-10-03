Очередной конкурс профмастерства состоялся в компании «Мурманэнергосбыт»

Впервые в истории предприятия между собой соревновались люди в белых халатах - лаборанты химического анализа. Восемь лаборантов из разных филиалов и подразделений «Мурманэнергосбыта» приехали на Северную котельную в Мурманск. И хотя такие конкурсы стали уже традиционными, но каждый раз коллег встречает генеральный директор компании.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Этот конкурс профессионального мастерства посвящён лаборантам химического анализа. В конкурсе участвуют со всей области лаборанты химического анализа третьего разряда. Причём, хочу отметить, как опытные – там со стажем более 20 лет, так и те работники, которые у нас не так давно работают – молодые сотрудники».

Свои компетенции конкурсанты должны доказать не только в теории, но и на практике. В их распоряжении центральная производственная химико-аналитическая лаборатории предприятия. Она оснащена современным оборудованием: хроматографом, анализатором жидкости и спектрофотометром.

Елизавета Вишневская, лаборант 3 разряда центральной производственной химической лаборатории: «Что нужно для победы? Знания, уверенность, внимательность. Наверное всё! Удача!».

Задачи лаборантов на котельных разнообразные: специалисты ежедневно производят анализ горячей воды, экспертизу качества топлива, сточных вод, воздуха рабочей зоны и выбросов в атмосферу. Как правило, большинство специалистов – женщины, но бывают исключения.

Роман Омельчук, лаборант 3 разряда АО «МЭС»: «Я во время работы осуществляю химический анализ воды, мазута».

Один из конкурсантов – выпускник Мурманского государственного технического университета Роман Омельчук уже 8 лет работает в лаборатории котельной Роста. Именно Роман на этот раз стал лучшим в своей профессии, с чем и поздравляем специалиста.