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Очередной подпольный цех по переработке камчатского краба силовики обнаружили в гараже Мурманска

Мурманские пограничники задержали группу лиц – нарушителей закона в одном из гаражей областного центра, которые устроили подпольный цех по переработке камчатского краба.  

На кустарном предприятии правоохранители обнаружили и изъяли 100 комплектов конечностей и брикеты с мясом камчатского краба общим весом, превышающим 110 килограммов. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, по оценке специалистов, составил свыше 900 тысяч рублей.

Судя по кадрам оперативного видео, вскрывать дверь строения сотрудникам ФСБ не пришлось, её открыли сами подозреваемые. Помимо крабов они занимались и переработкой морских гребешков, ящик с которыми так же попал в поле зрения силовиков. 

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах».

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