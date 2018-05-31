Очередной ребёнок выпал из окна очередного дома

В Апатитах годовалый мальчик выпал из окна 4 этажа. Напомним, за последнее время это третий случай, когда по недосмотру родителей пострадали дети из-за аналогичных ЧП.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Сидоренко в городе Апатиты. Утром ребёнок, находясь дома с матерью, выпал из окна. Мальчик был оперативно доставлен в больницу, где сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос о перевозке пострадавшего санавиацией в Мурманск. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это уже не первый такой случай. 14 мая в Ковдоре годовалая девочка скончалась после падения из окна второго этажа. В тот же день трагедия повторилась вновь, но уже в другом доме, ребёнку, несмотря на полученные серьёзные травмы, удалось выжить.