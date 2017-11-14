Очередной случай вандализма произошёл в Мурманске

На этот раз хулиганы сломали опору освещения и схему парковой зоны в сквере на Ленинградской улице. К работам по восстановлению уже приступили, однако, возникли некоторые сложности.

Детские и спортивные площадки, парки и скверы, малые архитектурные формы и световые конструкции – вот, что чаще всего попадает «под руку» вандалов, которые портят и разрушают имущество города. Мурманск таким атакам подвергается с периодичным постоянством. Очередной случай произошел в сквере на улице Ленинградской. Там были сломаны схема парковой зоны и опора освещения. Сегодня специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» приступили к их восстановлению.

- Несколько человек раскачали конструкцию, а потом надломили. Сейчас сотрудниками компании «Электроконтроль», обслуживающей энергохозяйство наших парков и скверов производят замену основания опоры, потому что оно было сломано, - поясняет Евгений Абдулкин, инженер по организации эксплуатации и ремонту «Мурманские городские парки и скверы». - Завтра-послезавтра будет поставлена новая опора.

Хулиганы ломают световые опоры не так часто, поэтому их приходится делать под заказ, что сильно замедляет восстановление. Впрочем, любой случай вандализма наносит также и существенный материальный ущерб. На восстановление поломанных конструкций в сквере ушло около 20 тысяч рублей.

- Хотелось бы обратиться к нашим неравнодушным горожанам, чтобы они вовремя, если есть возможность, пресекали такие случаи, или звонили в полицию города Мурманска, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

За последнее время это не единственный случай вандализма. В начале ноября хулиганы на подъеме к Семёновскому озеру сломали световую консоль «Мой любимый Мурманск». А буквально накануне подростки решили поиграть светильниками с уличного фонарного столба в футбол. Администрация напоминает, что за подобные действия нарушителям грозит немалый штраф. Впрочем, как показывает практика, поймать вандалов не всегда оказывается простым делом.