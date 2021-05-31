Очередной состав с первой сменой юных северян отбыл в сторону юга

Совсем скоро школьники окажутся на море, где проведут три недели до заезда следующей смены. Родители проводили их на перроне мурманского вокзала.

Первый поезд с детьми уехал на юг 28 мая. В этот раз к морю отправляются ещё порядка пятисот ребят. Принять их готовы детские лагеря в Геленджике и Анапе. Из мурманской прохлады в южную жару школьников везёт специальный состав, в котором для ребят обеспечена полная безопасность.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «На вокзале был организован «зелёный» коридор. Кроме того, в вагонах будет исключено присутствие посторонних людей, а дети не будут ходить в вагоны рестораны, еду им будут приносить прямо в вагоны. В этом году на оздоровительную кампанию выделено более 286 миллионов рублей. Это как для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Оздоровительная кампания охватит все категории детей».

Тем не менее, родители на перроне всё равно сильно переживают за сыновей и дочерей. Ведь три недели ребята проведут далеко от дома, без контроля мам и пап. А потому - последние напутствия перед дорогой.

Дети тоже переживают. Для многих это первая долгая разлука с родителями. Да и в лагере большая часть ребят ни разу не была. Милане Воробьёвой повезло. С ней на отдых едет брат. Вдвоём спокойнее. Девочка уже пытается завести новые знакомства и делится своими ожиданиями от отдыха.

Перед тем, как отправлять детей на отдых, выбранные лагеря посетила комиссия Министерства образования Мурманской области. Чиновники проверили соответствие условий для размещения, заявленным в договоре. Также с ребятами отправились сопровождающие. Они будут следить за тем, чтобы отдых мурманских школьников был безопасным и качественным.