Очередной урок по информационной безопасности детей в Интернете состоялся в рамках проекта «Не попадись в Сети»

Школьникам рассказали, какие меры предосторожности нужно соблюдать во Всемирной паутине.

Для мурманских школьников в рамках проекта «Не попадись в Сети» телеканал «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики региона проводит серию образовательных мастер-классов. Сегодня участники урока рассматривали актуальные примеры из жизни, говорили о технике безопасности в интернет-пространстве.

Авелина Яралиева, ученица «Академии телевидения»: «Сегодня на занятии нам рассказали про основные правила поведения в Интернете. Так же мы узнали, как вести себя с мошенниками, как не попадаться на их уловки, как вести себя при кибербуллинге».

Телеканал «Арктик-ТВ» специально для проекта снял социальные ролики, которые должны обратить внимание детей и их родителей на проблемы взаимодействия с интернет-пространством и его пользователями, уберечь от мошенников и кибербуллинга и, возможно, спровоцировать серьёзный разговор между представителями поколений.

Мария Рябенкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Социальные ролики – это достаточно важно, потому что они помогают обратить внимание на какую-либо проблему. И наш телеканал сейчас снял три таких видеоролика, которые каждый может увидеть на сайте телеканала. Эти ролики обращают внимание на такую проблему как кибербезопасность, кибербуллинг и привлекают внимание людей к этой теме. Посмотрев их, человек может понять, сталкивается ли он с этим в своей жизни, что ему нужно сделать в данной ситуации».

В мастер-классах по желанию участвуют и ученики проекта «Академия телевидения». Домашним заданием для них будет написать статьи, основанные на полученной во время урока информации.