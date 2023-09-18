Очередной «Зелёный рекорд» поставили мурманчане в выходной день

В акции по традиции приняли участия сотрудники предприятий, представители общественных организаций и неравнодушные горожане. Благодаря им улицы города украсили в этом году более шести тысяч растений. Среди них саженцы шиповника, сирени, белой ивы, жимолости, черемухи, лиственницы, спиреи, аронии и других растений.

В 11-й раз в столице Заполярья состоялась знакомая северянам акция «Зелёный рекорд». За годы существования проекта в Мурманске высадили около 50 тысяч новых деревьев и кустарников. Одно из мест, где в этот раз кипела работа по озеленению, - территория у одного из популярных торговых центров города.

По традиции, организаторы акции предпочтение отдали тем растениям, которые адаптированы к северному климату. Например, здесь посадили черноплодную рябину, сирень и спирею – 300 саженцев. Территорию для этого подготовили заблаговременно: завезли грунт, а в день акции предоставили волонтёрам весь необходимый инвентарь.

Ирина Артемьева, ведущий специалист отдела благоустройства и по связям ЖКХ Октябрьское управление округа: «Саженцы хорошие, питомники проверенные, в которых они выращивались. Всё, я думаю, будет благополучно у нас».

В «Зелёном рекорде» участвуют сотрудники крупных предприятий, студенты, школьники и все неравнодушные горожане. Например, коллектив мурманского водоканала, который уже не первый год помогает озеленять город.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Порядка сорока-пятидесяти сотрудников пришли, они вот в майках, с детьми. Всем нравится, все активно участвуют. Акция хорошая. Мы будем участвовать и в будущем году».

Такие акции объединяют поколения. У всех здесь есть своя работа.

Артём Крутиков, участник акции «Зелёный рекорд»: «Выполнил долг каждого мужчины – посадить дерево».

Максим Трубин, участник акции «Зелёный рекорд»: «Привязываю к колышку дерево, чтобы ветром не сдуло. Был в Белорусии, подумал, как красиво там, понял, что нужно улучшать и наш город, чтобы он был красивее, чем Минск».

Взрослые любовь своих чад к родному городу поддерживают и сами рады принять участие в его озеленении.

Ольга Надворная, участница акции «Зелёный рекорд»: «Проводя земляные работы на территории области, города, мы таким образом пытаемся сделать наш город чуть-чуть красивее и наших жителей немножко счастливее».

Татьяна Аниськина, участница акции «Зелёный рекорд»: «Обожаю природу, зелень. Особенно сирень. И теперь будет радовать мурманчан чудесная аллея».

Михаил Воронин, председатель профкома ГОУП «Мурманскводоканал»: «На севере зелени очень мало, поэтому это мероприятие очень хорошее».