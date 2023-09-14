Очередную партию гуманитарного груза отправили участникам специальной военной операции на Донбасс

Помощь такая солдатами очень ценится – оно и понятно. В полевых условиях они переживают острую нехватку даже самых элементарных бытовых вещей.

На Севере – неравнодушные. Меньше месяца назад в зону СВО отправили несколько тонн гуманитарного груза и снова машины со всеми необходимым готовы двинуться к нашим бойцам.

Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области: «По поручению губернатора Андрея Владимировича Чибиса отрабатывается каждая просьба наших военнослужащих и членов их семей. Гуманитарный груз формируется тщательно на основании просьб наших военнослужащих. Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза, который мы стараемся доставить до каждого подразделения, где служат мурманчане, либо до каждого военнослужащего с Мурманской области».

Бойцам помогает региональное правительство, муниципальные власти и вся общественность. Любая помощь – очень ценится. Не так давно, например, два мурманчанина передали добровольцам полтора миллиона рублей.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Мы на эти деньги закупили тепловизоры, закупили ночники и лазерные прицелы. И они в составе нашего груза будут доставлены нашим ребятам».

Среди отправленного: военное снаряжение, печки, продукты питания и посылки от родных и близких. Представители Народного фронта уверены, что этот груз в текущем году - не последний.