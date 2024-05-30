Очередную партию гуманитарного груза собрали для военнослужащих, находящихся в зоне СВО

В скором времени самое необходимое отправится к защитникам Отечества.

Гуманитарную помощь для бойцов-участников спецоперации в Заполярье собирают регулярно. Потребность в таких грузах на передовой высокая.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Тот груз, который сегодня отправляется, был сформирован по заявкам, поступившим к нам от командиров соединений. Не секрет, что сегодня много внимания уделяется устойчивой связи. Это помогает ребятам решать задачи, в том числе сохранять собственные жизни. Поэтому основная масса того, что вы сегодня видите, это как раз то, что будет использовано для создания устойчивых каналов связи».

В этот раз поставка точечная - собрана по заявкам военнослужащих и включает то, в чём они остро нуждаются. Это радиостанции, источники бесперебойного питания, приспособления для связи. Но это, конечно же, не всё. По поручению губернатора в зону СВО отправится автомобиль ГАЗ «Соболь». Доставка до получателей будет организована лучшим образом.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Когда мы с вами были на прошлой выдаче, мы там отдали для конкретного подразделения конкретные вещи. Обратная связь со словами благодарности - записанное видео ко мне попало через три дня. Поэтому это не месяца, все понимают, что это остро необходимые вещи, поэтому достаточно оперативно стараются доставить всё в зону СВО».

Гуманитарную помощь с системами связи и автомобилем собирали для 4-х подразделений, которые сейчас находятся в зоне СВО и от которых скоро, уверены, придёт обратная связь.