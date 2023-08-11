Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону специальной военной операции

Её подготовили представители регионального правительства, активисты партии Единая Россия» и Общероссийского народного фронта.

Вот так помогает Север! Более 20 тонн гуманитарного груза отправили сегодня жителям нашего региона, которые служат в зоне спецоперации. Эта помощь была сформирована по заявкам самих бойцов.

Артём Долгов, министр региональной безопасности Мурманской области: «Направляем мы сейчас строительные материалы, средства наблюдения, продукты питания, а также маскировочные сетки. Хочется отметить, что помощь бойцам не останавливается ни на минуту».

Собирали всё это не только в Мурманске, но и в других городах региона. Кто-то сам привозил вещи, оборудование, продукты питания. Кто-то перечислял средства, чтобы ими распорядились должным образом.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ: «Мы потом закупили необходимые вещи – это и тепловизоры, и лазерные прицелы. И уже не первый раз мы работаем вместе с правительством региона. У нас налажено полное взаимодействие и с правительством, и с муниципалитетами, и с партией «Единая Россия». Своих не бросаем, работаем вместе! На единую цель!».

Гуманитарный груз будет направлен в различные подразделения, находящиеся на территории проведения специальной военной операции.