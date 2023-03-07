Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады

Груз весом в 15 тонн содержит в себе все необходимое для жизни и службы защитников Родины.

Продукты питания, термобелье, медикаменты и предметы гигиены – набор гуманитарной помощи, можно сказать, стандартный, но очень важный. Здесь есть всё необходимое для бойцов, которые сейчас находятся в зоне военной спецоперации.

Сотни коробок бережно собирали и сортировали волонтёры – девушки абсолютно разные в обычной жизни, но одинаково неравнодушные к происходящему.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ, волонтёр: «Я чувствую какое-то удовлетворение от результата. Сегодня происходит погрузка уже отсортированных, сформированных коробок. Мы их собираем с любовью. И с удовольствием будем ждать, когда наши ребята, защитники, воины получат гуманитарный груз».

В преддверии 8 марта девушек - волонтёров поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой. Он вручил им цветы, поблагодарил за отзывчивость и благие дела.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я понимаю, что это нелёгкая работа, я видел всё это. Скомплектовать, сформировать. Нам машину сюда привезли, теперь надо переложить комплекты, чтобы они надёжно доехали. Расстояние большое, больше 3 тысяч километров. И чтобы те, кто там разбирает, могли также по полочкам всё разложить».

Для тех, кто готов присоединиться к волонтёрам, в Мурманске открыты несколько пунктов сбора гуманитарной помощи акции «Север помогает». Всего с сентября прошлого года в рамках этого проекта отправлено 130 тонн провизии и необходимых вещей.