Очередные претенденты получили удостоверения кандидатов в депутаты горсовета

Мурманский территориальный избирком продолжает рассмотрение вопросов о регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. Накануне удостоверение кандидатов получили еще несколько человек. Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов будет окончен в 18.00 часов 29 июля 2019 года.

Очередные претенденты получили удостоверения кандидатов в депутаты городского совета города Мурманска шестого созыва. Это Людмила Бойкова, Егор Чубатюк, Артем Кузьмин, Татьяна Ковалёва и др.

Артём Кузьмин, кандидат в депутаты городского совета города Мурманска шестого созыва: «Стремление работать, ощущение праздника. Процедура сложная. Сбор документов длился большое количество времени. Подготовка была большая. Помимо этого, приходилось работать в округе. Останавливаться мы не собираемся».

Всего в этот день были рассмотрены кандидатуры 21 претендента. Все они зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты городского совета областного центра. Удостоверения они получат позже, так как для этого необходимо лично явиться в избирком.

Татьяна Ковалёва, кандидат в депутаты городского совета города Мурманска шестого созыва: «Ощущение драйва появилось еще когда я сдала документы. Так как я в этом округе живу более 35 лет, я знаю проблемы округа изнутри».

Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов будет продолжаться до 18.00 часов 29 июля 2019 года. На данный момент, на статус народного избранника Мурманска шестого созыва претендуют 153 мурманчанина, что на 29 больше, чем по итогам предыдущего заседания, 70 из них уже прошли процедуру официальной регистрации в качестве кандидата.